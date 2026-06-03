V centru Pardubic budou znít lidové písně v podání folklorních souborů

Pernštýnské náměstí v Pardubicích bude v pátek dějištěm tradičního setkání folklorních souborů. Na dvou pódiích vystoupí česká a slovenská uskupení a zazpívají lidové písně. Některé vznikly v minulých staletích ve východních Čechách. Akci doprovodí lidový jarmark a vystoupení hudebních skupin v dalších částech centra města, uvedl pořadatel v tiskové zprávě.
"Ty písně mají obrovskou sílu samy o sobě. Naším úkolem bylo najít způsob, jak je představit dnešnímu publiku, aniž by ztratily svou autenticitu," řekl kapelník Pardubické muziky Michal Chmelař.
Pardubická muzika působí při Konzervatoři Pardubice a její repertoár pro Pernštýnskou noc vznikl ve spolupráci s Východočeským muzeem. "Chceme vrátit život lidovým písním, které byly v minulosti zaznamenány sběrateli a dnes jsou uchovávány ve sbírkách muzea. V nové hudební podobě tak mohou znovu zaznít před publikem," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Lidové písně byly po staletí předávány ústně z generace na generaci. V 19. století si vzdělanci uvědomili, že mnohé z nich postupně mizí, a začali je systematicky zaznamenávat. "Mezi nejvýznamnější sběratele patřil Karel Jaromír Erben, ale také řada regionálních badatelů, například Karel Václav Adámek, Josef Zemánek, Čeněk Váňa nebo Josef Hanuš. Díky jejich práci se dochovaly stovky písní z východních Čech," řekl Matěj Pros, etnograf muzea.
Na náměstí budou dvě pódia, hudba zazní také v Pernštýnské ulici i pod Zelenou bránou. Program nabídne také scéna na Příhrádku a v atriu radnice. Na akci vystoupí například dětský soubor Šmidlátka, folková skupina Kantoři a hudební skupina Isara s písněmi z britských ostrovů. Uskuteční se komorní hudebně-taneční pořady včetně projektu Tanec mezi námi v podání kapely MusEquality. Součástí letošní Pernštýnské noci bude také připomínka 50. výročí založení souboru Lipka Pardubice.