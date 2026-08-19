V centru Pardubic vzniká nový chodník pro chodce, oddělí je od cyklistů

V centru Pardubic vzniká chodník, který oddělí chodce od cyklistů. Oblast kolem obchodního centra Palác Pardubice je velmi frekventovaná a chodci s cyklisty tam dosud využívají společnou trasu. Nový chodník povede mezi stromy a zelení. ČTK to řekl starosta městského obvodu I Filip Šťastný (ANO).
Město a obvod podle starosty o projektu uvažovaly delší dobu, stavební práce ale zdrželo vypořádání pozemků, které městu nepatřily. Původně chtěl obvod stavět mlatovou cestičku, nakonec se rozhodl pro plnohodnotný chodník. Podél něj bude vysázena zeleň.
"Je to nový chodník, který povede podél pásů stromů a z druhé strany přijde výsadba keřů a rostlin, která má vytvořit takovou zelenou zeď mezi silnicí a chodníkem. Stromy u silnice vysadit nejde kvůli inženýrským sítím. Umístíme tam také dvě lavičky," řekl Šťastný.
Stromy před časem sázela na volném prostranství radnice. Jsou u obchodního centra a křižovatky s Hradeckou ulicí a Závodu míru. Kolem stromů povede nový chodník, který už stavební firma staví. Práce téměř za 1,8 milionu korun má dokončit do konce října.
"Po dokončení nového chodníku by měl ten současný, který vede podél silnice, zůstat čistě pro potřeby cyklostezky," dodal starosta.
Stavební práce u Paláce Pardubice vyvolal na sociálních sítích překvapení. Podle opozičního zastupitele Filipa Sedláka (Naše Pardubice) obvod zbytečně betonuje další části města. Vzniknou tak dva chodníky vedle sebe.
Například iniciativa Zelená pětka, která se angažuje v ochraně zeleně v Pardubicích, oddělení chodců a cyklistů podporuje. Zároveň ale ironicky upozornila, že teprve výsledná podoba projektu ukáže, zda obvod myslel také na klimatickou změnu a pohodlí lidí. Poukazuje na potřebu zadržování dešťové vody a dostatku zeleně, pítko a mlžítko, které by zpříjemnily pobyt u frekventované silnice.