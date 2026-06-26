V červenci začne modernizace Svitavské nemocnice za 1,367 miliardy korun

Převzetím staveniště začne 1. července komplexní modernizace Svitavské nemocnice. Stavba za 1,367 miliardy korun včetně DPH je druhou největší krajskou investicí ve zdravotnictví. Modernizace areálu by měla skončit v roce 2030, uvedl Pardubický kraj v tiskové zprávě.
Celý projekt je složitý nejen po stránce finanční, ale také stavební. Provoz nemocnice musí být během stavby zachován, proto je modernizace rozdělena do několika etap. Nejdříve se přestaví hospodářská budova na objekt patologie včetně technického zázemí a zbourá původní budova zdravotnické záchranné služby. Následovat bude oprava pavilonu A, kde jsou mimo jiné operační sály a jednotky intenzivní péče. Poté začne stavba nového pavilonu C. V poslední etapě vznikne nový pavilon pro dětské oddělení, internu a chirurgii.
Stavební práce jsou rozděleny do tří etap rozložených do 49 měsíců a zahrnují přestávky na zprovoznění nových objektů a stěhování provozu nemocnice. "Čeká nás několik let, během nichž bude nutné skloubit rozsáhlou stavební činnost s každodenním provozem nemocnice. Nejde jen o samotnou výstavbu, ale také o řadu přesunů pracovišť, změn v organizaci provozu a přizpůsobení se novým podmínkám," uvedl ředitel Svitavské nemocnice Pavel Kunčák.
Součástí projektu jsou i vedlejší stavby, například silnice, chodníky, zpevněné plochy. Bude také nutné přeložit teplovod, vybudovat retenční a vsakovací objekty, rozvodnu, osvětlení areálu a zajistit sadové úpravy.
Výsledná cena, která vzešla ze soutěže, činí 1,367 miliardy korun. Pro financování Pardubický kraj počítá s dílčí dotací asi 100 milionů korun z evropských fondů na část projektu týkající se budování urgentního příjmu. Většinu nákladů hejtmanství zřejmě zaplatí z krajského rozpočtu.
Nákladnější než modernizace Svitavské nemocnice byla jen výstavba pavilonu urgentních oborů a centrálního příjmu v Pardubické nemocnici, která vyšla téměř na dvě miliardy korun. Obdobný projekt v Orlickoústecké nemocnici stál 485 milionů korun.