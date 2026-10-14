V České Třebové vyjednává vítězné 3PK o širší koalici

V České Třebové na Orlickoústecku vyjednává o povolebním uspořádání vítězné uskupení 3PK - Pro prosperující Českou Třebovou s dalšími subjekty. Získalo deset míst v zastupitelstvu s 23 členy. Vzniknout by měla širší koalice, řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK), který by měl ve funkci pokračovat.
"Začali jsme hned v sobotu jednat se současným koaličním partnerem, tedy ODS, jednáme se sdružením Třebováci Zdraví, Sport, Vzdělávání. Měli jsme i jednání s Koalicí pro Českou Třebovou, která ale zřejmě odstoupí," uvedl Řehák. Rozhodnout by se podle něj mohlo do pátku.
Koalice pro Českou Třebovou má po volbách pět zastupitelů, Nestraníci čtyři. Do zastupitelstva se ještě dostalo sdružení Třebováci Zdraví, Sport, Vzdělávání s dvěma mandáty a ODS a Stateční & Piráti, kteří mají po jednom křesle. 3PK s ODS a Třebováky by tak mělo většinu 13 hlasů.
Řeháka díky preferenčním hlasům na kandidátce 3PK předstihla současná místostarostka Petra Válková. Starosta by se ale měnit neměl. "Jdeme do toho tak, jak jsme měli na kandidátce," řekl Řehák.
Před čtyřmi lety v České Třebové zvítězilo rovněž uskupení 3PK s 12 zastupiteli. Šest jich získala Koalice pro Českou Třebovou, pět Nestraníci s podporou Třebováků a Pro zdraví a sport. Po dvou mandátech měla ODS a formace 27 statečných. V radě města zasedli zástupci 3PK a ODS.