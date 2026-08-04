V Chrudimi by mělo vzniknout další místo pro psy a jejich chovatele

V Chrudimi by mělo vzniknout další místo určené pro psy a jejich chovatele. Sociální podnik města požádal o výpůjčku pozemků pro tyto účely v oblasti Na Větrníku, řekl dnes novinářům místostarosta Zdeněk Kolář (ANO). Chrudim plánuje vybudovat psí výběh a odpočinkový park.
V oblasti Na Větrníku je rozsáhlé sídliště. Vybraný pozemek mezi ulicemi Na Výsluní, Na Větrníku a Družstevní má lichoběžníkový tvar. V současnosti je zatravněný a rostou na něm skupinky stromů.
"Měl by tam být altán s ohništěm určeným k odpočinku a setkáváním veřejnosti a potom vlastní výběh, tedy prostor s překážkami pro psy doplněný lavičkami. Bude tam i dětské hřiště oddělené plotem od výběhu pro psy," uvedl starosta František Pilný (ANO).
Chrudim už jedno místo pro volné venčení a výcvik psů má. Radnice pro zřízení takzvaného dog parku nazvaného Raťafáček vybrala městské pozemky mezi letištěm a silnicí ke smuteční síni. Mohou jej využívat majitelé zvířat i útulek pro psy, který sídlí v blízké Sečské ulici. Předtím bylo ve městě pouze jedno místo pro volné venčení psů, a to v lesíku u ulice Milady Horákové, které ale není oplocené.