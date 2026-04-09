V Chrudimi by od roku 2027 mohla začít fungovat soukromá letecká vysoká škola

V Chrudimi by od podzimu 2027 mohl fungovat soukromý Český polytechnický institut, který vzdělává specialisty v letecké dopravě jako piloty či techniky. Institut usiluje o statut vysoké školy a o povolení bakalářských studijních programů. Do Chrudimi se chce přemístit z Pardubic, kde podmínky pro fungování vzdělávacího zařízení nevyhovují, protože se na tamní letiště přemístily letouny JAS-39 Gripen z čáslavské základy, řekl ČTK majitel společnosti Vladimír Němec.
V současnosti organizace vzdělává desítky lidí, kurzy trvají podle náročnosti od několika měsíců po dva roky. Absolventi institutu dostanou certifikát a díky němu profesní licenci pilota či technika. Piloti získají oprávnění pro soukromá i dopravní letadla, technici pro údržbu menších i větších civilních strojů. Licence platí kromě Evropské unie i v dalších zemích, například v Indii, Vietnamu či arabských státech, institut proto počítá se zájmem studentů ze zahraničí. Vzdělávání by bylo v češtině i angličtině, což je v letectví univerzálně používaný jazyk.
Bakalářské studium by obsahovalo dva a půl roku studia a půl roku praktického výcviku. Teoretická příprava studentů by byla v Chrudimi, praktický výcvik u společností působících v letectví. Institut v současnosti spolupracuje s firmou Aeroservis na brněnské letišti či Hradeckou Leteckou Servisní v Hradci Králové. Pro piloty je zajištěn praktický trénink u společností, které to umožňují, například v pražských Letňanech nebo na letišti v Ostravě. Na základní výcvik by bylo možné využívat sportovní letiště v Chrudimi.
Institut vznikl v roce 2018, stojí za ním hlavně lidé z vysokých škol, kteří ve vzdělávání v letectví působili. Aktivně začal fungovat v roce 2024, kdy se Univerzita Pardubice rozhodla ukončit vzdělávání v leteckých oborech. Organizace už uzavřela s Chrudimí smlouvu na pronájem prostor na Všehrdově náměstí, kde dříve sídlila policie a soud. Rozsáhlý objekt město získalo od státu.