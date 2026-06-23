V Chrudimi by podél řeky Chrudimky mohla časem vzniknout malá náplavka. Radnice o této možnosti jedná se státním podnikem Povodí Labe, který plánuje ve městě protipovodňová opatření. Chrudim chce ovlivnit také jejich podobu, řekl dnes novinářům radní Aleš Nunvář (Piráti).
Náplavka by podle radnice mohla být podél řeky od hotelu Centrál směrem ke kostelu svaté Kateřiny. Břeh Chrudimky by se musel rozšířit a bylo by nutné vybudovat příchody k vodě, kde by byl pobytový prostor. Možnost vytvořit pobřežní plochu považuje podle Nunváře za reálnou i městský architekt. Vedení města schválilo, že zaplatí studii protipovodňových opatření, která by v budoucnu sloužila jako podklad pro stavební povolení.
Podle Nunváře má město svou představu, kde by podél řeky měly být pevné protipovodňové zdi, a kde by stačily mobilní, které by se instalovaly při hrozbě záplav. Protipovodňový význam by měla i náplavka.
Protipovodňové úpravy by měly ochránit zvláště oblast podél náhonu a okolí řeky od letního kina směrem z města. Na jejich financování zatím Povodí Labe i město hledají vhodnou dotaci. Chrudim chce být připravená na situaci, že by se peníze našly.