V Chrudimi se bude hrát loutkové představení Faust v maďarštině s titulky

Jednou ze zajímavostí letošního 75. ročníku divadelní přehlídky Loutkářská Chrudim bude představení Faust maďarského souboru Magamura Alkotóműhely. Experimentální kus vycházející z tradice českého lidového loutkářství je jeho vlastní verzí známé středověké morality. Představení budou doprovázet české titulky, řekl ČTK Michal Drtina z Národního institutu pro kulturu (NIK). Na programu přehlídky, která začne 30. června, budou i další inscenace zahraničních souborů.
"Je to klasický text, který všichni znají, ale uslyší jej v maďarštině v moderním pojetí s netradičně výtvarně pojatými loutkami. Je velmi zajímavé užít si veršovaný text v jazyce, v kterém ho lidé normálně neznají, i když český text většina zná pomalu zpaměti," uvedl Drtina. Soubor využívá inscenační principy rodinných loutkových divadel 19. století, které zasadil do současného výtvarného a hudebního jazyka.
Další specialitou bude podle Drtiny inscenace souboru Electric Circus z Nizozemska. "Třebaže je to velmi krátké představení, ukazuje velmi zajímavé pojetí současného loutkového divadla a technologií, které se v něm používají," řekl Drtina. Doporučuje také Kuthi, loutkovou show beze slov kočovného divadla Tricktrek z Estonska, která spojuje prvky inženýrství a precizní mechaniky.
Divadelní přehlídka Loutkářská Chrudim začne v úterý. Do 6. července čekají návštěvníky desítky představení a několik koncertů. Kromě toho jsou v plánu výstavy, přednášky, semináře, promítání loutkových filmů a další loutkové inscenace.
V sobotu 4. července ožije festivalem celé město. Na programu je Pouliční loutkový festival, který zahrnuje nejrůznější aktivity na mnoha místech, například výtvarné dílny, výrobu lampionů a večerní průvod s nimi, loutkové ztvárnění Starých pověstí českých a další divadelní a hudební představení. Kompletní program je na stránkách přehlídky.
Festival vznikl v Chrudimi v roce 1951 a je nejstarší nepřetržitě trvající loutkářskou přehlídkou na světě. Na akci jezdí stovky loutkářů, kteří se účastní seminářů a zhlédnou inscenace, aby načerpali nové postupy a podněty. Pořadateli festivalu jsou NIK, Spolek pro vydávání časopisu Loutkář a městská organizace Chrudimská Beseda.
Loutkové divadlo se v českých zemích hraje od 16. století. Největší rozmach zaznamenalo v 19. století a v první polovině minulého století. V roce 1930 bylo v České republice přes 3000 loutkářských skupin.