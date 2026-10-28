V Chrudimi vznikne čtyřkoalice, vítězné ANO míří po osmi letech do opozice

Na koalici ve čtyřiadvacetitisícové Chrudimi se dnes dohodly subjekty SNK Evropští demokraté (SNK ED), ODS, uskupení Chrudim společně a Lidi z Chrudimi - Piráti a nezávislí. Čtyřkoalice bude mít v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 14 hlasů. Dnes strany podepsaly memorandum o povolební spolupráci, oznámily na sociálních sítích. Ve volbách jasně vítězné ANO, které stálo v čele Chrudimi od roku 2018, skončí v opozici.
"Smluvní strany (memoranda) se zavazují schválit finální návrh koaliční smlouvy včetně personálního obsazení klíčových postů a programového prohlášení rady města Chrudim nejpozději do 8. listopadu," uvedla chrudimská ODS. Ustavující jednání zastupitelstva by mělo být 9. listopadu.
"Jednání byla poměrně těžká a trvala docela dlouho. Věřím tomu, že je lepší teď pár týdnů vyjednávat než se potom čtyři roky hádat na radnici," uvedl k vyjednávání lídr Lidí z Chrudimi Daniel Lebduška (Piráti).
Volby v Chrudimi vyhrálo ANO se ziskem deseti mandátů, stejně jako mělo ve volbách v roce 2022. Druhé skončilo SNK ED se čtyřmi mandáty, stejný počet zastupitelů má i třetí ODS. Čtvrtá Chrudim společně má tři mandáty stejně jako Lidé z Chrudimi - Piráti a nezávislí. Šestí Chrudimáci mají dva mandáty, Nová koalice pro Chrudim má jednoho zastupitele.
Od voleb v roce 2022 v Chrudimi vládla koalice ANO, Chrudimáků a Pirátů, která mohla pokračovat s většinou 15 hlasů i po letošních volbách. Pirátská strana však další spolupráci s ANO nedávno odmítla. Podle Lebdušky byly důvodem kroky vlády na celostátní úrovni i stagnace strategických projektů města, které mělo ANO na starosti.