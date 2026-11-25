V Chrudimi by měla i příští rok fungovat Senior doprava autem na objednání. Český červený kříž ji spustil zkušebně v říjnu 2024, město bylo se službou spokojeno a prodloužilo ji i na další rok. Radní tento týden schválili finanční podporu provozovateli na rok 2027, definitivně o ní rozhodnou zastupitelé 7. prosince, uvedl na dotaz ČTK mluvčí radnice Libor Dufek.
Senior dopravu využívají hlavně hůře pohybliví lidé. Od 1. října 2025 do 30. září 2026 se uskutečnilo více než 5000 jízd, převážně po Chrudimi, většinou k lékaři, na úřady a do nemocnice, ale i za dalšími běžnými životními potřebami. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili Oblastnímu spolku České ho červeného kříže na příští rok individuální dotaci 548.000 korun.
Doprava na objednání slouží hlavně méně pohyblivým obyvatelům, kteří nemohou využít veřejnou dopravu. Je určena pro seniory nad 65 let, pro lidi zdravotně oslabené a handicapované, rodiče s dětmi se zdravotním znevýhodněním a také pro samoživitele s dětmi. Zájemci se domluví s Červeným křížem, platit mohou jednorázově nebo si koupí permanentku. Jedna cesta stojí 45 korun, cenově je zvýhodněná dlouhodobá jízdenka na pět, deset či 15 jízd, u nejdelší bude cesta stát 30 korun. Společně může jet na jednu jízdenku i více lidí, čímž se jim doprava zlevní. Po městě jezdí automobil, který pojme i vozík pro handicapované.
Český červený kříž službu financuje z dotace, z vybraného jízdného a ze svých zdrojů. Podobnou službu, někde nazývanou například seniortaxi, zavedly v kraji již dříve například Pardubice, Hlinsko, Svitavy, Moravská Třebová, Letohrad nebo Ústí nad Orlicí.