V Jablonném nad Orlicí hořela střecha truhlárny, škoda je pět milionů

V Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku hořela odpoledne plechová střecha truhlárny s fotovoltaickou elektrárnou. Požár byl komplikovaný a vyžádal si pomoc 112 profesionálních i dobrovolných hasičů. Jeden z hasičů v horku zkolaboval a druhý utrpěl lehké zranění, řekl ČTK mluvčí hasičů Lukáš Žejdlík. Oba hasiče záchranná služba převezla do nemocnice. Požár je lokalizovaný a vyšetřovatelé zjišťují příčiny. Škoda je stanovená na pět milionů korun, dodal mluvčí.
"Po příjezdu na místo bylo potvrzeno rozsáhlé zahoření střešní konstrukce objektu s plechovou krytinou a instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Vzhledem k rozsahu události si velitel zásahu postupně vyžádal posilové jednotky," uvedl Žejdlík.
Při zásahu hasiči používali 16 cisternových automobilových stříkaček, šest dopravních automobilů, dva rychlé zásahové automobily, tři velitelská vozidla, automobilovou plošinu a automobilový žebřík. Na likvidaci požáru se podílelo 112 hasičů.
"Požár se šířil v sendvičové konstrukci střechy, což výrazně komplikovalo hasební práce. Pro důkladnou likvidaci skrytých ohnisek bylo nutné postupně rozebrat značnou část střešního pláště a zasažené konstrukce dohasit. Hasiči přitom pracovali v třívrstvých ochranných oděvech a s dýchací technikou, což bylo vzhledem k vysokým venkovním teplotám mimořádně fyzicky náročné," uvedl Žejdlík.