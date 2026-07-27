V kempu Buňkov na Pardubicku hořely dva karavany a obytná budova

V kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku dnes ráno hořelo. Oheň zasáhl dva karavany, jednu obytnou budovu a zeleň v okolí. V objektech nikdo nebyl. Příčiny požáru zatím nejsou známé. Jeden člověk utrpěl popálení ruky. ČTK to řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
"Příčinu požáru zatím nevíme, ještě rozebíráme konstrukci objektu, abychom se přesvědčili, že tam nejsou skrytá ohniska," řekla Pipiš.
V karavanech ani starší ubytovně nikdo nebyl. Hasiči se správcem pokoje prošli a nikoho tam nenašli. "K tomu máme hlášeno, že si jeden pán popálil ruku a volala se mu záchranka," řekla Pipiš.