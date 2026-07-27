V kempu Buňkov na Pardubicku hořely dva karavany a obytná budova

V kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku dnes ráno hořelo. Oheň zasáhl dva karavany, jednu obytnou budovu, několik stanů a zeleň v okolí. Z ubytovny lidé odešli před příjezdem hasičů. Jeden člověk má popálenou ruku. ČTK to řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
"Příčinou vzniku požáru byla podle zjištění vyšetřovatele manipulace s otevřeným ohněm. Předběžná škoda byla vyčíslena na 500.000 korun," řekla Pipiš.
Lidé, co bydlí v ubytovně, odešli po vypuknutí požáru ven. Jeden muž se popálil na ruce, když se snažil hasit oheň. Hasiči potom se správcem pokoje prošli a nikoho v nich nenašli.
"Hasiči nasadili k likvidaci požáru několik vodních proudů a požár se podařilo zlikvidovat během 45 minut. Následně hasiči rozebrali požárem zasaženou část střechy ubytovny, aby zkontrolovali případná skrytá ohniska. Současně provedli kontrolu všech pokojů v objektu a závěrečný průzkum pomocí termokamery, který vyloučil další šíření požáru," uvedla Pipiš.