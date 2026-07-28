V komunálních volbách v Pardubicích budou opět výrazně zastoupeny koalice

V podzimních komunálních volbách v Pardubicích budou opět výrazně zastoupeny koalice, formální i neformální. Proti stavu před čtyřmi lety se ale většinou proměnily. Všechny subjekty zastoupené v zastupitelstvu už zveřejnily své lídry. Kandidátky se budou podávat do 4. srpna, volby se uskuteční 9. a 10. října.
Samostatně půjde do voleb hnutí ANO, kandidátní listinu povede současný primátor Jan Nadrchal (ANO). Před čtyřmi lety v čele Pardubic vystřídal Martina Charváta (ANO), který zastával funkci dvě volební období. V roce 2022 už na primátora nekandidoval, stal se ale neuvolněným radním.
Bez koaličních partnerů kandidují rovněž Starostové a nezávislí (STAN), stejně jako v roce 2022. Lídrem bude politolog, projektový manažer a občanský aktivista za manželství pro všechny Daniel Vondra. ODS opustila koalici Spolu, v níž byla spolu s KDU-ČSL a TOP 09. Lídrem bude předseda Oblastního sdružení ODS Pardubice Ondřej Tichý. Samostatně se o hlasy voličů bude ucházet rovněž uskupení Naše Pardubice s lídrem Filipem Sedlákem, obdobně jako před čtyřmi lety.
KDU-ČSL při hledání koaličních partnerů neuspěla. Letos lidovci kandidují s podporou Nestraníků. Lídrem Nových lidovců je v Pardubicích dopravní inženýr Petr Netolický. SPD opět využije neformální koalici, když do čela kandidátky postavilo Leoše Jandu (Trikolora).
V uskupení Žijeme Pardubice před čtyřmi lety kandidovali zástupci ČSSD, sdružení ProPce21 a nestraníci. Nyní se před komunálními volbami rozšířilo o další partnerské subjekty. Věří, že širší platforma mu dává větší šanci na lepší výsledek v podzimních volbách. Kandidovat bude pod stejným názvem společně se sdruženími Pardubáci, Sdružení pro Pardubice, Patrioti Pardubic a hnutím MY, lídrem bude dosavadní náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).
Další nové uskupení Progresivní Pardubice sdružuje Piráty, TOP 09 a Zelené. Strany, které jsou nyní v opozici, chtějí prosadit zrušení městských obvodů, lepší adaptaci na klimatické změny nebo větší podporu trolejbusové dopravy. Lídrem je dopravní inženýr a zastupitel Martin Slezák (TOP 09).
V roce 2022 kandidovalo v komunálních volbách v Pardubicích devět subjektů, z toho jen tři zcela samostatně bez dalších partnerů. Vítězem se stalo hnutí ANO s 12 mandáty před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. Do zastupitelstva neprošly KSČM a STAN. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů.