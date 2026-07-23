V koupalištích v Pardubickém kraji hygienici nezaznamenali výrazné znečištění

V přírodních koupalištích v Pardubickém kraji zatím hygienici nikde nezaznamenali výrazné znečištění vody. Podle posledních odběrů vzorků vykázaly mírně horší vlastnosti vody jen přehrada Pastviny na Orlickoústecku, nádrž u Horního Bradla na Chrudimsku a rybníku Hluboký na Pardubicku. Všechny jsou na druhém z pěti stupňů znečištění.
Na přehradě Pastviny je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi a zvýšenou hodnotou chlorofylu. V lokalitě Šlechtův palouk dosahuje průhlednost 1,8 metru, v lokalitě Panelovka 1,5 metru.
Také voda v koupališti u Horního Bradla má mírně zhoršené vlastnosti a průhlednost půl metru. Betonová nádrž je součástí rekreačního areálu Tesla, zdrojem vody je řeka Chrudimka. V rybníku Hluboký je dlouhodobě snížená průhlednost vody kvůli charakteru dna. Vyhovuje ale požadavkům na koupání.
Na dalších sledovaných koupalištích rozbory vody žádné znečištění neodhalily, Patří mezi ně přehrady Seč na Chrudimsku a Březina na Svitavsku, písníky Březhrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a nádrž Konopáč na Chrudimsku. Čistá voda je také v biotopovém koupališti v Hlinsku na Chrudimsku, na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě nebo na koupališti v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, do nějž se chodí koupat obyvatelé Lanškrouna a okolí, se upravuje. Jakost vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav nechalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.