V Litomyšli by mohla po volbách vzniknout koalice obdobná té dosavadní

V Litomyšli na Svitavsku by mohla po volbách vzniknout koalice obdobná té dosavadní. O spolupráci jedná vítězné uskupení Generace 89 s Litomyšláky, které tvoří ODS a nezávislí, s lidovci a Nestraníky. Zcela rozhodnuto ale zatím není, řekl ČTK starosta Daniel Brýdl (Generace 89). Koalici označuje jako velkou středopravicovou.
"Na stole je dosavadní koaliční spolupráce, ale jsou tam určité nejasnosti, takže teď se jednotlivá uskupení mají domlouvat uvnitř, co je kdo ochoten akceptovat, či ne. Máme si dát vědět v průběhu týdne," uvedl Brýdl.
Volby v Litomyšli vyhrála Generace 89 se ziskem deseti mandátů z 23. KDU-ČSL a ODS s nezávislými obsadí po čtyřech křeslech, tři zastupitele mají Nestraníci a dva sdružení Srdcaři pro Litomyšl. Brýdl by mohl být starostou potřetí za sebou.
Před čtyřmi lety ve volbách zvítězilo sdružení Generace 89, získalo osm mandátů. Po čtyřech zastupitelích měla KDU-ČSL s nezávislými pro Litomyšl, ODS a Nestraníci. Tři křesla získala kandidátka ČSSD a nezávislých kandidátů pro Litomyšl.