V Litomyšli dnes začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl

V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na dnešním zahajovacím koncertu zazní symfonická báseň Bedřicha Smetany Valdštýnův tábor, Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur zvaný Císařský od Ludwiga van Beethovena a Svěcení jara Igora Stravinského. S Českou filharmonií pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona vystoupí jihokorejský pianista Čcho Song-čin.
Do 5. července Smetanova Litomyšl nabídne více než 50 pořadů. Jsou mezi nimi opery Aida Giuseppa Verdiho, Lékař Vojtěcha Matyáše Jírovce nebo Hubička a Čertova stěna Bedřicha Smetany. Na festivalu vystoupí také Londýnský symfonický orchestr s šéfdirigentem Antoniem Pappanem.
Komorní řada nabídne francouzské písně Kateřiny Kněžíkové s Bennewitzovým kvartetem, barokní árie Maayana Lichta, projekt Il Polifemo s Collegiem 1704, středověké písně v interpretaci Barbory Kabátkové i hudbu z kroměřížského archivu v podání Silentium! Ensemble s Tomášem Netopilem. Komorní orchestr České filharmonie zahraje Braniborské koncerty, Komorní filharmonie Pardubice vystoupí s Josefem Špačkem a Pavel Haas Quartet uvede Dvořáka. Jazzovou polohu zastoupí Dan Bárta a Duo Lash & Grey.
Hlavní program letošního 68. ročníku bude hostit druhé nádvoří státního zámku Litomyšl v zastřešeném SmetaNOVÉM sále. Další koncerty budou v Zámecké jízdárně, ve Smetanově domě, v Piaristickém chrámu a na dalších místech ve městě.