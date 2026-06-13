V Litomyšli stojí pod širým nebem po městě 11 soch Jaroslava Róny

Až do konce října se lidé v Litomyšli budou na různých místech setkávat se sochami Jaroslava Róny. Autor dnes svou výstavu nazvanou Ticho a mýty zahájil v chrámu Nalezení svatého Kříže na zámeckém návrší. Celkem je ve městě ve veřejném prostoru pod širým nebem rozmístěno 11 jeho monumentálních děl.
Róna vystavuje sochy, které vznikly za posledních 15 let. Jedna, nazvaná Medůza, je nová, vznikla speciálně pro tento výstavní projekt. Autor vybíral místa, kde jeho díla stojí, s manželkou, která je rovněž výtvarnice. Sochy podle něj mají zvláštní vazbu k prostoru, kde jsou umístěny, jejich rozestavění má svůj záměr.
Patří mezi ně například bronzová socha Nosorožec vysoká více než tři metry, která byla původně vystavena v roce 2020 na Jungmannově náměstí v Praze. Je umístěna na nádvoří litomyšlského zámku. Světlé skvrny, které jsou na jejím povrchu, způsobila mořská sůl v době, kdy byla vystavena v Benátkách. Rónu k jejímu vzniku inspirovalo pancéřování nosorožce. "Vlastně mi šlo o to, udělat legrační sošku," řekl Róna.
Na zámeckém nádvoří stojí rovněž jeho bronzový Vertikální robot. Jeho neobvyklý úzký a vysoký rozměr byl zapříčiněn tím, že soukromý objednatel sochy měl na její vystavení jen podobně velký prostor. "Pak ho zavřeli a socha mi zůstala," komentoval její osud autor.
Další bronzová díla stojí například na Vodních valech, v blízkosti Regionálního muzea, na Smetanově náměstí a v Klášterních zahradách. Mapu jejich rozmístění a další informace lze najít na webu výstavy, kterou pořádá Městská galerie Litomyšl.
Róna je známý hlavně díky svým monumentálním sochám, které stojí v Praze nebo na zámku Klenová u Klatov, ale i v zahraničí na Krétě. Umělcovu volnou plastiku i sochařské intervence do městských exteriérů charakterizuje jasně definovaná, masivní forma a obsah čerpající z mytologie, historie a archetypů. "Gró jeho sochařství tkví ve figuře, prostřednictvím níž autor namísto reality reflektuje svou imaginaci, vtělenou do symbolických humanoidních i zvířecích bytostí," uvedla galerie. Výtvarník působí také jako malíř, umělecký sklář, grafik nebo scénograf, angažuje se i v produkci filmového festivalu Litomyšlfest.