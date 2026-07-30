V Městečku Trnávce na Svitavsku hoří od dnešního odpoledne tři hektary pole a jeden hektar lesa. Hasičům se daří oheň likvidovat. Požář se rozšířil z pole při sklizni. ČTK to řekli mluvčí hasičů Lucie Pipiš a Lukáš Žejdlík.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyřstupňové škály. Hasí v místní části Ludvíkov a je tam deset jednotek. Letecká posila zatím není potřebná. "Při žních došlo ke vzniku požáru klasů a strniště, vlivem větru se požár rychle šířil, a nakonec zasáhl přibližně tři hektary pole a jeden hektar lesa. Aktuálně je požár téměř zlikvidovaný, ale hasiči na místě budou ještě několik hodin do provedení úplné likvidace," řekl Žejdlík.
Jeden hasič si při zásahu poranil ruku. Zranění hasiče není vážné, zůstává dál na místě zásahu, uvedla Pipiš.
Hasiči při likvidaci požáru nasadili deset vodních proudů. V některých částech lesa museli pokácet stromy, v jejichž dutinách se oheň dál šířil. Zásah nadále komplikuje silný vítr i vysoké teploty.
S rostoucími teplotami a úbytkem srážek začíná v Pardubickém kraji přibývat požárů v přírodě. Ve středu hasiči také likvidovali v Městečku Trnávce hořící polní porost. K dalšímu požáru pole vyjížděli v úterý do Lubné na Svitavsku a v pondělí jeli k hořící lesní hrabance u Třebovic na Orlickoústecku.