V Městské galerii Vysoké Mýto bude ve čtvrtek v 17:00 zahájena výstava k výročí 150 let od narození výtvarníka Jana Honsy. Představí obsáhlý soubor maleb, kreseb a grafik rodáka z blízké obce Tisová. Z velké části budou k vidění díla, která zatím nebyla veřejně vystavena a do Vysokého Mýta je zapůjčily dvě desítky soukromých sběratelů z celého Česka, uvedla kurátorka galerie Iveta Danko.
Pro srovnání vybral kurátor Milan Dospěl rovněž práce některých Honsových současníků, například Antonína Slavíčka a Františka Kavána, kteří stejně jako on studovali v proslulé Mařákově krajinářské škole na pražské Akademii. Dalšími autory děl jsou Karel Schauer a Jan Šplíchal, jež Honsova tvorba ovlivnila.
Malíř a grafik Jan Honsa se řadí k významným osobnostem české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Byl jeden z nejmladších malířů generace takzvaných mařákovců, mezi nimiž byl jediným skutečným venkovanem. Roku 1881 se jeho rodina přestěhovala do Běstovic u Chocně a okolí vsi se stalo krajinou malířova dětství a pramenem jeho inspirace. Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění, v roce 1903 podnikl cestu do Paříže a Normandie, o rok později obdržel na světové umělecké výstavě v americkém Saint Louis bronzovou medaili za obraz Letní odpoledne. Další cesty ho vedly do Německa, Nizozemska, Belgie a zpět do Francie.
"Jeho malířské dílo je založeno na trvalém a hlubokém kontaktu s přírodou. Rané práce nesou vliv impresionismu, náměty čerpal z rodného Podorlicka a Vysočiny. Honsova tvorba překračuje svojí uměleckou úrovní regionální význam a je nezpochybnitelnou součástí české krajinomalby," uvedla Danko
První samostatnou výstavu měl roku 1900 v Chocni a další v roce 1909 už v Topičově salonu v Praze. Ve Vysokém Mýtě vystavoval poprvé roku 1912 a nynější výstava je zde jeho osmou v pořadí. Obrazy Jana Honsy jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze.
Výtvarník celý život trpěl psychickými problémy. Konec života strávil v Poličce, kde 9. září 1937 zemřel, pochován byl na hřbitově v Chocni.