SKP-Centrum v Moravské Třebové na Svitavsku se stará o 16 domácností, v nichž žijí lidé, kteří byli v bytové nouzi. Jde o jednotlivce, ale třeba i matky s dětmi. Pracovníci centra jim pomáhají řešit dluhy, zdravotní potíže, vyřizovat dávky a jednat s úřady. Začátky projektu nazvaného Housing First ale provázely před třemi lety předsudky a odpor části veřejnosti. ČTK to řekla Lucie Polzerová z SKP-Centra.
Když organizace začala do bytových domů stěhovat lidi, kteří předtím dlouhé roky žili na ulici, sousedé se bouřili a podávali stížnosti ještě před jejich nastěhováním. "Když tady zabydlujete klienta, který je 15 let na ulici, všichni ho ve městě znají. Ve chvíli, kdy získal byt v bytovce, se začali sousedé bouřit a chodilo obrovské množství stížností. Na tyto lidi je namířený reflektor a jsou kritizováni mnohem víc než kterýkoliv jiný soused," řekla Polzerová.
Housing First podle ní pomáhá poskytnout nájemní bydlení lidem, kteří kvůli složité životní situaci propadají běžnými systémy sociálního bydlení a na ulici by jinak zůstali. Pracovníci centra je podporují také při hledání zaměstnání a začleňování do běžného života.
Polzerová zdůraznila, že sociální podpora se nemůže zaměřovat pouze na klienty. Důležité je podle ní pracovat také s jejich sousedy, naslouchat jejich obavám a vysvětlovat jim situaci, aby se postupně dařilo odbourávat předsudky.
Například pětatřicetiletá Markéta dnes pomáhá lidem, kteří se ocitli v podobné situaci, jakou sama prošla. Před lety přišla o bydlení, když nastoupila na dva roky do vězení za řízení pod vlivem alkoholu bez řidičského průkazu. Po návratu neměla byt, peníze ani práci a kvůli záznamu v trestním rejstříku se jí téměř tři čtvrtě roku nedařilo zaměstnání najít. Přes Charitu se dostala k SKP-Centru, které jí pomohlo získat nájemní byt. Brzy poté nastoupila do textilní firmy, kde pracuje dodnes. V bytě žije stále a už zhruba rok není klientkou organizace.
"Od letošního ledna působím také jako peer konzultantka. Když vidím, že klienti řeší něco, čím jsem si sama prošla, můžu jim říct, že vím, jak se cítí. Hlavně je nesoudím. Někdy si potřebují jen popovídat. Hodně mě to naplňuje, protože vidím, že to má smysl," řekla Markéta.
Centrum podruhé na pomoc získalo evropské dotace. Byty poskytlo město i soukromníci. Moravská Třebová je jediná v kraji, která službu Housing First má. "Na začátku to chtělo odvahu, protože tento přístup vyvolával určitou kritiku. Lidé namítali, že to není dlouhodobě udržitelné a že bychom měli byty vyčlenit pro obyvatele města. Po třech letech ale vidíme, že systém funguje a přináší první pozitivní výsledky," řekl starosta Václav Dokoupil (Naši sousedé/lidovci).
Podle ředitele SKP-Centra Jiřího Pitaše šlo o těžké politické rozhodnutí, které není většinově populární. "Bavíme se o té nejsložitější cílové skupině, tedy o lidech z ulice a s kombinovanými problémy. Takže je to velká politická odvaha," řekl Pitaš.
Evropská unie projekt Housing First dokončuje, nahradit by ho měl národní program, který má ale trochu jiné parametry. I tak Pitaš doufá, že se do něj zapojí další města. Organizace jedná s Chrudimí, Pardubicemi, Českou Třebovou nebo Vysokým Mýtem, dodal Pitaš.