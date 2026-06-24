V Moravské Třebové ubývá žáků, město sloučilo dvě základní školy

V Moravské Třebové na Svitavsku ubývá dětí ve věku povinné školní docházky. Město kvůli tomu sloučilo Základní školu U Kostela a Základní školu v ulici Čs. armády. Do budovy po škole v ulici Čs. armády chce radnice přemístit Dům dětí a mládeže, řekl ČTK starosta Pavel Charvát (ODS).
"Dům dětí a mládeže je na okraji města v bývalé vile v Jevíčské ulici. Když jsme slučovali školy, zůstala nám prázdná krásná budova úplně v centru vedle autobusového nádraží. Máme záměr tam dům dětí přesunout," uvedl Charvát.
Město kvůli tomu mění zřizovací listinu Domu dětí a mládeže, od ledna bude mít novou adresu. Stěhovat se bude postupně od září do konce roku. Bývalý školní objekt je v dobrém stavu, větší úpravy nebudou nutné.
Úbytek dětí je způsoben demografickým vývojem, zvláště nízkou porodností. Dalším faktorem je odliv mladých lidí z města. "Mladí se stěhují do Prahy a do Brna, pokles je dlouhodobý," řekl Charvát. Sloučené školy patřily k těm menším, jejich počty žáků dosahovaly provozního minima. Největší v Moravské Třebové je Základní škola v Palackého ulici na okraji sídliště.
Podle údajů Českého statistického úřadu žilo na konci roku 2024 v Moravské Třebové 9550 lidí, ve věku do 14 let jich bylo 1172. Na konci loňského roku mělo město 9418 obyvatel, dětí do 14 let bylo 1125.