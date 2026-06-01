V Muzeu K-S 14 v Králíkách je výstava o šlechtickém rodu Althannů

Až do konce roku mohou lidé navštívit v Muzeu K-S 14 na Velkém náměstí v Králíkách výstavu Althannové: šlechta na hranici. Je věnovaná aristokratickému rodu, jehož vliv výrazně přesahoval hranice střední Evropy. V době největší slávy sahala jejich panství od českých zemí až k jižním hranicím habsburské monarchie, uvedl ředitel muzea Richard M. Sicha.
Výstava systematicky představuje stopu, kterou Althannové zanechali v českých zemích ať už v podobě architektury, kulturní podpory či politického vlivu. Rod je spjatý nejen s územním, náboženským a hospodářským rozvojem města Králíky, ale také s klasicistní výstavbou a podobou dnešního náměstí s kostelem svatého Michaela Archanděla, výstavbou budovy školy, kde dnes sídlí muzeum a městské spolky, a dalších objektů. Dodnes jsou patrné také budovy althannského velkostatku.
Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé dobové předměty, například toaletní soupravu hraběnky z Althannu z panství Svojšice, cestovní psací soupravu Jana Michaela z Althannu či hedvábný třímetrový prapor Volfa Dětřicha z Althannu s erbem rodu. Téměř po 150 letech je vystaven také stříbrný pohár hraběte Michaela Karla z Althannu, který věnoval za 50 let služby správci svého králického velkostatku Johannu Nepomuku Morávkovi. Z místních církevních sbírek je vystavena monstrance s aliančním erbem Karla Michaela z Althannu a hraběnky Drugethové z Humenného z počátku 19. století, která dosud nebyla veřejně vystavena a je kulturní památkou, nebo Králický misál z roku 1690.
Podle Sichy je expozice také připomenutím osobnosti kardinála Michala Bedřicha knížete z Althannu, místokrále neapolského, který se narodil v Kladsku, nebo Michala Jana III. z Althannu, důvěrníka císaře Karla VI. v období prusko-rakouských válek, a dalších žen a mužů z rodu Althannů, kteří významně ovlivnili dějiny nejen králického regionu. K výstavě tematicky patří i děkovný kámen Karlu Michaelovi z Althannu, významnému donátorovi původní školy i nové budovy z roku 1883 na Velkém náměstí. Artefakt byl desítky let veřejnosti skryt v tělocvičně v suterénu budovy bývalé školy.