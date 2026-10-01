V muzeu v Chrudimi začala výstava o historii místního výrobce bot Poppera

V Regionálním muzeu v Chrudimi dnes začala výstava nazvaná Když kvalitní boty, tak od Poppera. Připomene místního výrobce obuvi, který byl známý v tuzemsku i zahraničí. Továrna zaměstnávala stovky lidí, měla vlastní síť prodejen a rodina majitelů výrazně zasáhla do života Chrudimi.
"Příběh firmy F. L. Popper dnes zná jen málokdo, přesto v mnohém připomíná fenomén, který si spojujeme především se jménem Baťa," uvedla Kristina Štrbková z muzea.
Z obuvnického podniku, jehož historie sahá do poslední čtvrtiny 19. století, během několika desetiletí vyrostla moderní továrna se zahraničním dosahem. V době největšího rozmachu z ní vycházely tisíce párů bot denně a ve 30. letech minulého století měla firma desítky vlastních prodejen po celém Československu.
Za úspěšnou značkou nestála jen továrna, ale především rodina Popperových. Její členové patřili k výrazným osobnostem tehdejší Chrudimi a jejich stopa ve městě zůstala dodnes. Podporovali kulturní a společenský život, charitu i sport a věnovali pozornost také svým zaměstnancům. Pro dělníky například dali vybudovat obytné domy.
Část bývalé továrny Fridricha Leopolda Poppera dodnes slouží výrobci textilního zboží Evona. Popper do města například přivedl tenis, podporoval místní spolky a významnou částkou přispěl také na stavbu městského divadla.
Návštěvníci se prostřednictvím dobových fotografií, dokumentů, rodinných materiálů a také obuvi dostanou nejen do samotné továrny, ale i do soukromého světa rodiny. Poznají místa, která jsou s Popperovými spojena dodnes, a zjistí, jak velkou roli tato dnes téměř zapomenutá značka hrála v historii Chrudimi. Výstava potrvá do 10. ledna 2027.