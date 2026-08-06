V neděli se v Pardubickém kraji otevře několik židovských hřbitovů a synagog

Při letošním Dni židovských památek bude v Pardubickém kraji v neděli 9. srpna otevřeno několik židovských hřbitovů a synagog. Některé nejsou běžně přístupné veřejnosti. U většiny bude připraven také doprovodný program.
V Pardubicích bude otevřený židovský hřbitov. V 15:00 bude prezentace čtyř předmětů z majetku zde pohřbených lidí spolu s příběhem, který se za nimi ukrývá. Jsou to modlitební šál táles Maxe Vohryzka, obraz Jiřího Frischmanna a kniha Pavla Nettla. Posledním předmětem bude kufr, který si před deportací do Terezína v prosinci 1942 sbalili členové rodiny Fürbergových. Se stejným kufrem se na konci války vrátili a potomci rodiny ho letos darovali správkyni hřbitova.
V Žamberku na Orlickoústecku bude přístupná bývalá židovská synagoga, dnes kostel Církve československé husitské. U hřbitova ve vzpomínkové modlitební síni bude k nahlédnutí práce manželů Pírkových, kteří provedli průzkum a zmapovali náhrobky na židovském hřbitově po úpravách v 90. letech minulého století. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s expozicí o žamberských židech, z nichž většina zahynula za druhé světové války v koncentračních táborech, prohlédnout si panely s fotografiemi židovského hřbitova a synagogy nebo se seznámit s příběhem Jana Hostovského. V 10:30, 13:30 a 15:30 budou komentované prohlídky hřbitova.
V Heřmanově Městci na Chrudimsku si lidé budou moci prohlédnout kromě hřbitova i synagogu. Budova byla z původní barokní podoby do nynější novorománské přestavěna v roce 1870. Vedle ní je jednoposchoďový objekt bývalé židovské školy z roku 1862.
Komentovaná prohlídka zahrnující návštěvu židovského hřbitova bude v neděli také v Litomyšli na Svitavsku. Na závěr bude připraveno drobné pohoštění inspirované židovskou kuchyní. Prohlídku je nutné si předem rezervovat na telefonu 461 612 161 nebo e-mailu ic@litomysl.cz. Cena za prohlídku je 150 korun na osobu, sraz na Toulovcově náměstí.
Kompletní seznam památek a programů je na stránkách akce. Vstupné je většinou zdarma nebo za dobrovolný příspěvek.