V neděli začíná v muzeu v Žamberku rozsáhlá výstava Za hradbami středověku

V neděli začíná v Městském muzeu Žamberk výstava Za hradbami středověku, kterou instituce označuje za největší výstavní projekt roku. Uvnitř budovy vznikne hrad a hradní nádvoří, návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a podhůří i s každodenním životem a společenským uspořádáním. Expozice zaplní velkou část budovy a je určena především pro dětské návštěvníky, řekl ČTK ředitel muzea Jindřich Žák.
"Výstava je prakticky po celém muzeu, začíná už v přízemí ve stálé expozici, kde návštěvníci uvidí vozovou hradbu a válečného koně. Na obojí si mohou sednout a vyzkoušet si zbraně a zbroj. Poté projdou první hradební bránou, za kterou je postavena zbrojnice s kovárnou a razírnou mincí a po hradbách po schodišti budou stoupat nahoru do prvního patra," uvedl Žák
Tam je bude čekat malé nádvoří, na němž stojí pranýř a kláda s vysvětlením, co byl středověk, jak vypadal a do kterého období spadá. Popsáno bude tako hrdelní právo, dělení na tři stavy, tedy duchovenstvo, nižší a vyšší šlechta a rolníci, řemeslníci a poddaní.
Z dalších dvou malých místností je jedna přestavěna do podoby trůnního sálu s tapiseriemi a vystavenými zbrojemi, historickými mincemi, nádobím, sklem, nechybí ani malá kaple. V poslední místnosti je umístěna alchymistická a písařská dílna a také dílna kameníka, jehož činnost si lidé budou moci vyzkoušet.
Muzeum rovněž ve vitrínách vystaví originální sbírkové předměty. K vidění bude například sbírka pražských grošů, nejstarší písemní zmínky o Žamberku a archeologické nálezy z města a okolí, především střepy a kovové části, zajímavostí je třeba zlomený meč z hradu Litice. Výstava je doplněna edukačními programy, potrvá do konce letních prázdnin.