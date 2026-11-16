V Opatovci na Svitavsku bude referendum o stavbě větrných elektráren

Autor: ČTK
  13:09aktualizováno  13:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Opatovci na Svitavsku bude příští rok 22. ledna místní referendum o záměru společnosti ČEZ postavit poblíž obce větrné elektrárny. Firma už s radnicí podepsala plánovací smlouvu, řekl ČTK starosta Lukáš Kudrna (Sdružení pro Opatovec). Kvůli tomu by obci mohlo hrozit, že by při odmítnutí záměru musela investorovi platit již vynaložené náklady. Starosta ale věří, že lidé nebudou proti.

"V minulosti ČEZ nechal zpracovat v obcích, kde měl zájem budovat větrné elektrárny, sociologický průzkum. U nás jsme z toho vyšli s asi 63 procenty souhlasících. Vzorek oslovených nám připadal malý, tak jsme během voleb do Evropského parlamentu uspořádali anketu, v níž výstavbu podpořilo 75 procent hlasujících," uvedl Kudrna. V katastru sousedního Dětřichova lidé v referendu stavbu větrných elektráren schválili.

Obec již uzavřela s firmou ČEZ smlouvu o spolupráci, nájemní smlouvy či smlouvy o finančním plnění. Podle starosty by při odmítnutí záměru investor mohl požadovat úhradu některých nákladů. Například změna územního plánu si vyžádala více než milion korun.

Lidé budou hlasovat, zda souhlasí s tím, aby obec nepodporovala větrné elektrárny nebo větrné parky na svém území, neuzavírala s investory smlouvy k jejich podpoře a nepodporovala ani nevydala změnu územního plánu, včetně již zahájené, která by jejich stavbu umožnila nebo usnadnila. Vyjádřit by se měli i k možným budoucím záměrům výstavby fotovoltaických elektráren na nezastavěných, zemědělských nebo krajinně otevřených plochách.

Vyhlášení referenda se dá očekávat i v sousedním Opatově. Pobočka krajského soudu v Pardubicích rozhodla, že návrh na jeho konání nemá nedostatky. Přípravný výbor chce nechat hlasovat o otázkách, zda by obec měla bránit stavbě a provozování větrných elektráren na svém území, zvláště změnami územního plánu a nakládáním s obecním majetkem. Stejně tak by lidé měli hlasovat o zabránění výstavbě solárních elektráren nebo obdobných výroben elektřiny mimo střechy a fasády staveb. Radnice v Opatově v únoru uzavřela plánovací smlouvu se společností 8m SPV86. Skutečnost, že přípravný výbor referenda do návrhu nezahrnul podrobnější informace o existenci plánovací smlouvy, o jejím obsahu či o možných budoucích finančních důsledcích pro obec, nepředstavuje rozpor se zákonem o místním referendu.

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