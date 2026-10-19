V Orli na Chrudimsku v neděli srazilo auto chodkyni, zemřela v nemocnici

Po dopravní nehodě zemřela v neděli chodkyně, kterou večer porazilo osobní auto v obci Orel na Chrudimsku. Zraněním podlehla po převozu do nemocnice. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí krajské policie Iveta Kopecká.
"Policisté u řidičky provedli testy na alkohol i na drogy, které byly negativní. Příčiny a bližší okolnosti zjišťují kriminalisté," uvedla Kopecká. Bližší okolnosti nehody nechtěla kvůli vyšetřování poskytnout.
Podle statistik si od začátku letošního roku do konce září nehody v regionu vyžádaly 22 životů. V říjnu zemřel po srážce s vlakem také řidič osobního auta. Nehoda se stala na železničním přejezdu u Bítovan na Chrudimsku.