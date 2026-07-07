V Pardubicích by měla vzniknout cvičná kuchyň pro lidi se zrakovým postižením

Organizace Tyfloservis, která pomáhá lidem se zrakovým postižením, chce ve svém středisku v Bělehradské ulici v Pardubicích vybudovat cvičnou kuchyň. Klienti si v ní budou moci natrénovat činnosti, které většina lidí považuje za samozřejmé, například přípravu jídla, orientaci v prostoru nebo bezpečnou práci s kuchyňským vybavením. Na podobě kuchyně spolupracují odborníci s dlouholetými zkušenostmi s vytvářením těchto prostor, uvedl v tiskové zprávě Pardubický kraj, který podporuje podobné projekty spolu s Koalicí nevládek Pardubicka prostřednictvím projektu Burza filantropie.
Cvičná kuchyň bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením. Každý detail bude navržen tak, aby lidem se zrakovým postižením pomáhal v orientaci a bezpečném pohybu. Nezbytné budou speciální úpravy prostoru, kontrastní prvky pro slabozraké, bezpečné uspořádání spotřebičů i moderní technologie umožňující například ovládání některých zařízení prostřednictvím chytrého telefonu.
Návrh připravuje designérka Veronika Loušová společně s týmem instruktorek rehabilitace. Měl by vzniknout vzorový prostor, který ukáže různá řešení a úpravy, jež mohou lidem se zrakovým postižením pomoci také doma.
Kuchyň bude sloužit nejen klientům Tyfloservisu, ale také jejich rodinám, odborníkům nebo veřejnosti, která se zajímá o bezbariérové navrhování interiérů. Každoročně by mohla pomoci přibližně 150 klientům z Pardubického kraje.