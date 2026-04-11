V Pardubicích ožila filmová komedie Hotel Modrá hvězda v divadelní adaptaci

Diváci Východočeského divadla v Pardubicích dnes poprvé viděli novou inscenaci Hotel Modrá hvězda. Komedii inspirovanou známým filmem pro pamětníky nastudoval režisér Petr Novotný, který ji pod pseudonymem Petr Abraham napsal s Martinou Mejzlíkovou. Adaptace příběhu z prostředí prvorepublikového hotelu přenesla filmový děj do divadelního prostředí.
"Divadelní podoba slavné filmové komedie, bláznivé i romantické zároveň, je šitá na tělo našim hercům a je určená jak milovníkům dávného filmu, tak divákům, kteří ho nikdy neviděli," uvedla dramaturgyně Jana Pithartová.
V příběhu se ve městě nacházejí dva hotely se stejným názvem, což vede k nedorozumění. V jednom z nich se koná svatba a ženich omylem čeká v jiném než nevěsta. Dědičku zchátralého hotýlku Modrá hvězda Zuzanku Nedbalovou ztvárnila Karolína Šafránková, role pokračovatele impéria Rychta-Rohan Vladimíra se ujal Josef Láska a jeho snoubenku Miladu Landovou, dědičku největšího akcionáře hotelového koncernu Modrá hvězda, hraje Veronika Malá.
Režisér Petr Novotný při adaptaci ctil původní předlohu. "Moje ctižádost je, aby divák zapomněl, že není v kině. Aby byl stejnou měrou zaujat a odcházel se stejnými informacemi, jaké získal z filmového plátna," uvedl Novotný. K inscenování filmového příběhu se uchýlil díky Nataše Gollové, kvůli níž se na snímek opakovaně díval.
V představení vystupují také například Jindra Janoušková jako matka Landová, Zdeněk Rumpík jako strýc Rychta-Rohan a Petr Dohnal jako generální ředitel hotelového koncernu Modrá hvězda. Hudbu k divadelní podobě složili Sláva Eman Nováček a Ondřej Soukup. Scénu připravil Ivo Žídek, kostýmy navrhl Roman Šolc.
Veselohra Václava Wassermana a Martina Friče z roku 1941 s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou či Adinou Mandlovou patří do zlatého fondu české kinematografie. Píseň z filmu Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem někdy slyšela většina Čechů.