Soudu v Pardubicích zamítl další stížnosti na obecní volby v Pardubicích

Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla další stížnosti na letošní obecní volby v Pardubicích. Týkaly se návrhů na vyslovení neplatnosti volby kandidátů ve čtvrtém městském obvodu, zjistila ČTK z dokumentů na úřední desce. O dalších podáních soud dosud nerozhodl.
Josef Vamberský, zastupitel obvodu zvolený za uskupení Žijeme Pardubice, se domáhal vyslovení neplatnosti volby Kláry Hlubocké (Žijeme Pardubice) a Alexandera Jesínka (ANO 2011). Navrhovatel tvrdil, že má pochybnosti o správnosti posouzení, sčítání a zaznamenání hlasů v jednotlivých okrscích. Podle něj to mohlo vzhledem k těsnému výsledku rozhodnout o jejich zvolení. Soud v usnesení uvedl, že Vamberský nepředložil natolik konkrétní skutečnosti a důkazy, aby vyvrátil domněnku, že volební výsledek odpovídá vůli voličů, proto jeho návrh zamítl.
V druhém podání požadoval Jan Procházka, aby soud prohlásila za neplatné zvolení Kláry Hlubocké (Žijeme Pardubice). Zpochybňoval posouzení platnosti a sečtení hlasovacích lístků v několika volebních okrscích. Hlubocká díky přednostním hlasům postoupila z původního desátého místa kandidátní listiny na konečné druhé místo a předstihla o šest hlasů prvního nezvoleného kandidáta téže volební strany Michala Kremla. Navrhovatel tvrdil, že v některém z volebních okrsků městského obvodu se mohla stát chyba při sčítání přednostních hlasů. Podle soudu ale nenabídl dostatečně významnou indicii, která by mohla vést k reálnému závěru o hrubém ovlivnění výsledku volby Hlubocké. "Jeho tvrzení jsou založena pouze na domněnkách a hypotetických možnostech pochybení při zjišťování výsledků voleb. Skutečnost, že výsledky voleb neodpovídají očekáváním navrhovatele, je však třeba vnímat jako přirozený důsledek demokratického volebního procesu, uvedl soud.
Minulý týden soud z obdobných důvodů zamítl návrh na neplatnost volby Hlubocké a Jesínka, který podal neúspěšný kandidát Kreml. Stejně tak zamítl návrh na neplatnost volby kandidáta SPD s podporou Trikolory, Svobodných a nezávislých Petra Rydvala do zastupitelstva městského obvodu Pardubice V.
Soud bude také rozhodovat o návrhu na přezkoumání volebních výsledků v jednom z volebních okrsků ve Slatiňanech na Chrudimsku. Lidovci, kteří se zastupitelstva města nedostali o dva hlasy, se domnívají, že při sčítání hlasů se mohla stát chyba. Zabývat se bude také vícenásobnou kandidaturou Filipa Sedláka (Naše Pardubice), který kandidoval v několika městských obvodech Pardubic. Sedlák uspěl i ve volbě do zastupitelstva celého města.