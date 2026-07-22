V Pardubicích pátrají po 48letém muži, policie žádá veřejnost o pomoc

Policie hledá v Pardubicích osmačtyřicetiletého muže a žádá veřejnost o pomoc. Mohl by být v ohrožení života. Naposledy ho rodina viděla dnes kolem 16:00 doma v městské části Studánka. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Při odchodu z domu měl pohřešovaný na sobě černé rifle a černé nebo šedé tričko s krátkým rukávem. Jeho mobilní telefon zůstal doma. Muž měří 160 až 165 centimetrů, má hnědé prořídlé vlasy a světlé oči.
"Není vyloučené, že by muž mohl být v přímém ohrožení života. Prosíme veřejnost, kdyby muže někde viděla, aby neprodleně kontaktovala policii na lince 158," uvedla mluvčí.