V Pardubicích začne 28. listopadu akce Advent s vůní perníku, která v centru města potrvá do Štědrého dne. Na programu jsou jarmarky, koncerty či dílny pro děti. Do vánočního dění se s gastronabídkou zapojí kavárny nebo restaurace. V Automatických mlýnech připraví slaměné hřiště a například Zelenou bránu nově ozdobí světlopád. Novinářům to dnes řekli organizátoři.
"Program je nabitý, především víkendy. Bude toho tolik, že návštěvník nebude schopný projít úplně všechno. Za to jsem hrozně rád, že se program rozšiřuje, lidé mají na výběr, kam zajít," řekl Mašík.
Agentura dostává od města dotaci téměř 700.000 korun, další příjmy má například z pronájmu stánků. Organizátor mimo jiné hledá inspiraci v jiných českých i zahraničních městech. "Především se inspirujeme v rámci dekorací, rádi bychom s novým vedením města toto téma otevřeli, rádi bychom víc vyzdobili město, aby víc svítilo, je to inspirace i ze zahraničí," řekl Mašík. Nová bude například světelná výzdoba na Zelené bráně ve směru na třídu Míru.
Město bude na příští rok vypisovat výběrové řízení na pořadatele. Nové vedení si chce zhodnotit efektivitu akce, například kolik zaujme návštěvníků. "Adventní turistika kvete a bylo by škoda, kdyby z toho Pardubice vypadly," řekl náměstek primátora Daniel Vondra (STAN).
Radnice na základě dat z mobilních telefonů zjišťuje, kolik lidí na trhy přišlo. Pardubický advent loni zaznamenal více než 180.000 návštěv, z toho 97.000 lidí se vracelo opakovaně. Magistrát sleduje, jestli přijíždí víc mužů nebo žen a také odkud jsou. O akci dává vědět pomocí venkovní kampaně na hlavních nádražích v Praze, Brně nebo Olomouci, ve vlacích, v metru a v komerčních rádiích.
Hlavním centrem bude Pernštýnské náměstí s vánočními trhy, kulturním programem, rozsvícením stromu, koncerty a aktivitami pro děti. Další lákadla nabídnou zámecké valy se světelným parkem, vánoční program na zámku a adventní trhy v Automatických mlýnech. Návštěvníci se mohou těšit na světelné instalace, vyhlídky, řemeslné trhy, koncerty, tvořivé dílny a aktivity pro rodiny s dětmi.
Například v Automatických mlýnech se snaží pojmout advent pokaždé jinak. Víkendové trhy se postupně zaměří na kulturu z jiných států, psí Vánoce nebo hračky a hraní. Letos také bude mít slámové hřiště. "Po obvodu budou slámové balíky a uvnitř sláma a děti si v tom budou hrát. Vyzkoušeli jsme si to na městských slavnostech, tak uvidíme, jak se to ujme," řekl majitel části areálu Lukáš Smetana.