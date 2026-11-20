Ateliér je místem, kde se rodí umění, ale také prostorem, který si ne každý může dovolit. Nová výstava Réalité/Atelier ukazuje, jak důležitý je prostor pro tvorbu, co všechno v něm vzniká a jak obtížné je dnes vlastní místo získat a udržet. Výstava začíná v sobotu v pardubické galerii GAMPA, řekla ČTK kurátorka Petra Widžová.
Jedním z výrazných exponátů jsou architektonické modely sochaře Štěpána Kuse. Ten rekonstruoval podobu ateliérů tří významných českých sochařek, Evy Kmentové, Aleny Kučerové a Hany Wichterlové. Každá z nich měla vlastní specifické prostředí, které ovlivňovalo její tvorbu.
U Hany Wichterlové hrálo důležitou roli propojení ateliéru se zahradou a přírodními organickými tvary. Alena Kučerová využívala materiály, které nacházela v domě a jeho okolí. Pro Kmentovou znamenal možnost tvořit samostatně, odděleně od jejího manžela, sochaře Olbrama Zoubka.
Výstava otevírá také otázku, jak složité je dnes získat a udržet si vlastní ateliér. Téma se výrazně objevuje v tvorbě Lenky Štěpánkové, která stálý ateliér nemá. Její práce vznikly za rezidence v Českém Krumlově a upozorňují na důležitost prostoru pro uměleckou tvorbu.
"Ateliéry jsou často dostupné jen na dočasné využití ve starých areálech, než se zdemolují nebo přestaví. Ta nestálost je hodně náročná, člověk se musí stěhovat s věcmi a pořád hledat nový ateliér. A samozřejmě je tu finanční stránka, když chcete lepší zázemí, musíte si připlatit, ale to už si třeba umělci po škole nemohou dovolit," řekla Widžová.
Téma výstavy se dotýká také feministických teorií a odkazuje na slavnou knihu Virginie Woolfové Vlastní pokoj. Spisovatelka v ní zdůrazňuje, že žena potřebuje vlastní prostor a finanční nezávislost, aby se mohla svobodně věnovat tvorbě. Výstava zároveň připomíná, že ženy byly v dějinách umění často odsouvány do pozadí, zatímco jejich mužští kolegové vystupovali v roli hlavních tvůrců.
Zcela jinou podobu ateliéru představuje tvorba Lucie Králíkové a Jany Švecové. Jejich instalace pracuje s atmosférou starého domu, literaturou, textilem a společným prožíváním. V prostoru se objevují odkazy na Virginii Woolfovou nebo sestry Brontëovy, historické košile, vyšívané texty i slamníky.
"Spíše než že by autorky vytvářely objekty, vytvářejí prostor pro zážitky. Návštěvníci se do něj mohou sami zapojit, budou si s nimi společně číst, vyšívat a dokonce mohou přespat přímo v galerii na připravených slamnících," řekla kurátorka.