V Pardubicích si návštěvníci vzdělávacího centra vyzkoušejí výcvik astronautů

Děti i dospělí si o letních prázdninách budou moci ve vzdělávacím centru Sféra v Pardubicích vyzkoušet výcvik astronautů, symbolickou cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) nebo experimenty zaměřené na život ve vesmíru. Interaktivní program Trénuj jako astronaut bude o víkendech po celé letní prázdniny, uvedlo centrum Sféra v tiskové zprávě.
"Vesmír je jedním z nejsilnějších témat, které dokáže děti přivést k zájmu o vědu a technologie. Právě proto jsme se rozhodli propojit pohyb, objevování a experimentování do jedné společné mise," řekla garantka laboratoře fyziky a spoluautorka programu Helena Drobná.
Návštěvníci si vyberou raketu, ve které se symbolicky vydají na cestu k vesmírné stanici. Při průchodu centrem budou plnit úkoly inspirované skutečným výcvikem astronautů. Vyzkoušejí si například zátěžové vesty simulující přetížení při startu rakety, dozvědí se, jak pobyt ve stavu beztíže ovlivňuje lidské tělo, nebo proč musí astronauti na oběžné dráze každý den několik hodin cvičit. Součástí programu budou také jednoduché experimenty a projekce, které přiblíží každodenní život astronautů ve vesmíru.
"Chceme, aby si děti i dospělí sami vyzkoušeli, co astronauti během své mise zažívají a proč musí být fyzicky i psychicky připraveni na pobyt ve vesmíru," uvedla garantka programu Kateřina Pacindová.
Součástí letního programu bude 4. července přednáška Jaký je náš vesmír? Návštěvníky provede vývojem lidského poznání od prvních představ o vesmíru až po současné objevy galaxií, černých děr a planet mimo Sluneční soustavu. Přednáška bude v sálu Science on a Sphere, což je projekční systém, který promítá data na velkou kouli a umožňuje názorně zobrazit Zemi, planety i vesmírné jevy.