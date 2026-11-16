Nové vedení pátého městského obvodu Pardubic chce zpřísnit pravidla docházky na jednání komisí a výborů. Členům zvýší odměny, ale musí se jednání účastnit. Kdo za rok vynechá dvě a více jednání, toho koalice navrhne odvolat. ČTK to řekl kandidát na starostu obvodu Pardubice V Filip Vařecha (Progresivní Pardubice a lidovci).
"Vycházíme z toho, jak to fungovalo v posledním volebním období, respektive spíš nefungovalo. Orgány často trpěly tím, že se nesešel dostatečný počet lidí, aby mohly o něčem rozhodovat a něco projednávat," řekl Vařecha. Koalice sází na metodu cukru a biče, dodal.
Členové strategické komise, která má na starosti participativní rozpočet, se naposledy nesešli v dostatečném počtu. Rozhodnutí o budoucnosti návrhů občanů proto čeká, až se komise sejde znovu. Dalším příkladem je kontrolní výbor.
"Vloni v prosinci jeden z členů po tlaku ostatních zastupitelů přiznal, že jeho docházka je setrvale neuspokojivá, a nabídl, že odměnu vrátí. Dosud platilo, že k docházce se u zastupitelů příliš nepřihlíželo. Kdo nechodil, zůstával přesto členem a odměnu dostával dál," řekl Vařecha.
Kdo za rok vynechá polovinu jednání, tedy obvykle dvě, dostane výzvu k rezignaci. Pokud neodstoupí, koalice navrhne jeho odvolání, po němž přijde i o odměnu. Docházku bude obvod zveřejňovat na webu. Uvolněné místo připadne původnímu klubu, odvolaný člen se může vrátit nejdříve po roce.
"Peníze obvodu nejsou od toho, aby se vyplácely za jméno na seznamu. Kdo se do výboru přihlásí, má na jednání chodit a být připravený. Kdo na to nemá čas, udělá líp, když místo uvolní někomu, kdo ho mít bude," řekl kandidát na místostarostu Matěj Slanař (ODS).
Odměny se podle funkce zvýší o 100 až 1300 korun měsíčně. Měsíční odměna předsedy výboru se zvýší ze 4000 na 4500 korun, člena výboru z 3400 na 3500 korun. Předsedové komisí nově dostanou 4000 místo dosavadních 3210 korun a jejich členové 3000 místo 2675 korun.
U nečlenů zastupitelstva vzroste odměna za členství ve výboru ze 1400 na 1500 korun, u předsedů komisí ze 700 na 2000 korun a u členů komisí ze 700 na 1000 korun. Zastupitelé bez další funkce budou dál dostávat 2000 korun měsíčně. "Pátý městský obvod má odměny dlouhodobě o něco vyšší než ostatní obvody, rozdíly ale nejsou zásadní," řekl Vařecha.