V Pardubičkách vzniká nový park s altánem i místem pro grilování

V Pardubičkách, v místě prvního osídlení Pardubic, dokončuje čtvrtý městský obvod nový park. Nabídne pétanque, altán s posezením, místo pro grilování, lavičky, osvětlení a místo pro mobilní stánek. S okolím propojí prostor mlatové cesty. Stavební práce skončí do konce září, na podzim přijde na řadu výsadba zeleně. ČTK to řekl starosta Jan Procházka (ANO).
"Nejdůležitější pro nás bylo celý prostor zpřístupnit lidem a vytvořit tam místo, kde se budou moci potkávat. Nechtěli jsme jen upravenou travnatou plochu, ale prostor, který bude mít různé možnosti využití," řekl Procházka.
Historicky významné místo původně vlastnil kraj, pozemek v minulosti daroval městu. Na přípravě projektu pracuje městský obvod od roku 2023. Jednou z hlavních novinek je propojení oblasti s okolím. Mlatová cesta spojí Kyjevskou ulici s cyklostezkou, která vede směrem k Červeňáku. Další cesta povede ke školní zahradě, nově bude možné mezi areálem školy a parkem procházet přes branku.
"Chtěli jsme, aby to nebylo jen místo, kterým člověk projde, ale aby měl důvod se tady zastavit a strávit nějaký čas. Proto jsme prostor doplnili o posezení, pétanque, griloviště nebo místo pro menší akce. Zároveň jsme mysleli na to, aby park přirozeně navazoval na okolí a mohli ho využívat i lidé, kteří sem přijdou ze školy nebo přijedou na kole," uvedl místostarosta Josef Vamberský (Společně pro Pardubice).
Prostor pro odpočinek a volnočasové aktivity vzniká v centrální části. Bude tam i volná plocha vhodná například pro pikniky nebo pořádání menších akcí. Obvod připravil také místo, kam bude možné při akcích umístit mobilní stánek s občerstvením. Nové bude osvětlení podél cesty, lavičky a další mobiliář.
"Griloviště bude volně přístupné veřejnosti a bude fungovat podle provozního řádu. Počítáme s tím, že jednou za dva měsíce přijede firma, která ho vyčistí a připraví k dalšímu používání. Běžnou péči a dohled si pak zajistíme sami jako městský obvod," řekl Vamberský.
Výraznou součástí úprav bude také zeleň. Část trávníků nechá obvod pravidelně sekat, jiné plochy se budou sekat méně často, aby v nich mohly růst trávy a byliny. Vznikají také záhony a prostor pro stromy. Zachován zůstane starý ořešák, který je dominantou prostoru. Doplní ho například babyky a jeřáby oskeruše. "Chceme, aby byl park přírodnější a aby tam zůstala určitá rozmanitost," řekla Petra Vašíčková z odboru životního prostředí městského obvodu IV.
Obvod měl v rozpočtu na práce vyhrazeno přibližně osm milionů korun. Nakonec je výsledná cena přibližně 4,5 milionu korun.
Současná úprava je podle Procházky první etapou proměny oblasti. Druhá část území patří městu Pardubice a v budoucnu by v ní mohl vzniknout archeopark připomínající počátky osídlení Pardubic. Všechno je ale o penězích, řekl starosta.
V Pardubičkách archeologové objevili starší osídlení, které předcházelo dnešnímu centru města. Na návrší stojí kostel svatého Jiljí, jeden z nejstarších v Pardubicích. První studie archeoparku vznikla v roce 2009.