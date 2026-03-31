V Pardubické nemocnici byl dokončen spojovací koridor mezi třemi budovami

V Pardubické nemocnici byl dokončen nadzemní koridor spojující nemocniční pavilony s budovou centrálního urgentního příjmu. Jeho výstavba stála Pardubický kraj 46,5 milionu korun, což je zhruba o polovinu více, než byl předpoklad. Propojení výrazně usnadní přepravu pacientů i pohyb zdravotnického personálu mezi budovami, řekl dnes novinářům hejtman Martin Netolický (3PK).
"Pavilonová nemocnice má nevýhodu, a to přesun pacientů z jednotlivých částí nemocnice do jiných. Pacienti i personál se museli přesouvat venkem, což není úplně komfortní. Pokud jsme postavili budovu urgentního příjmu, kde jsou centralizované urgentní obory, bylo nezbytné napojení kvůli přesunu pacientů z lůžkové části," uvedl Netolický.
Koridor má podobu lehkého a částečně proskleného tunelu s nosnou ocelovou konstrukcí vedenou ve výšce čtyři metry nad terénem. Propojení s jednotlivými pavilony je v různých úrovních, s pavilonem 27 ve druhém nadzemním podlaží, s pavilonem 19 ve třetím podlaží a s pavilonem centrálního urgentního příjmu také ve druhém podlaží, kde je využita vyrovnávací rampa. V zimních měsících bude spojovací tubus vytápěn elektrickým topením, v létě ochlazován klimatizací a po celý rok jej bude možné větrat pomocí výklopných oken.
Ještě letos by se měl také začít stavět spojovací krček mezi centrálním urgentním příjmem a blízkým multioborovým pavilonem, který byl otevřen v roce 2014 s pomocí peněz z evropských fondů. Pardubický kraj to vyjde asi na 15 milionů korun.
V budoucnu se chystá také rekonstrukce budovy 27 s chirurgickými obory, která už neodpovídá současným požadavkům. Byla otevřena v roce 1996 jako popáleninové centrum po havárii v Semtíně, řekl generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Náklady se odhadují zhruba na půl miliardy korun.
Pardubická nemocnice má také zrekonstruované oddělení hematologie za 22 milionů korun. Přemístilo se do druhého patra budovy číslo 6, která je součástí takzvaného Trojpavilonu. Přesun souvisí s modernizací nemocničního areálu a zlepší prostorové i provozní podmínky pro pacienty i personál.