V pardubické věznici by mohl vzniknout holubník, jedná o tom město

Na půdě jednoho z objektů věznice v Pardubicích by mohl vzniknout holubník. O holuby by pečovali odsouzení lidé. Zástupci města o tom jednají s vězeňskou správou. ČTK to řekl ředitel Věznice Pardubice Jaroslav Rozsíval. Město hledá způsoby jak snížit holubí populaci jiným způsobem než usmrcování plynem.
"Zástupci si udělali představu, jaké jsou možnosti, návrh je orientační. Je to běh na delší trať," řekl Rozsíval. Věznice ukázala politikům dvě půdy, kde by holubníky bylo možné postavit. Peníze musí poskytnou radnice, péče o holuby by připadla vězňům, dodal.
Holubníky musí být pouze v budovách, které jsou v centru areálu a ne na jeho okraji, aby nebyly blízko ochranného pásma. "Určitě by nebylo vhodné umístění v blízkosti zakázaného pásma. Je to důležité z pohledu bezpečnosti a funkčnosti různé signalizace, kterou tady máme," řekl Rozsíval.
Město dosud reguluje přemnožené holuby odchytem do klecí a následným usmrcováním oxidem uhličitým. Opozice a část veřejnosti naopak prosazují vybudování holubníků, které by umožnily regulaci populace humánnějším způsobem, například odebíráním vajec.
Pardubický magistrát proto v dubnu schválil vypracování studie, která navrhne humánnější řešení, než je plynování. Všemu předcházela iniciativa za vznik holubníků doprovázená peticí, kterou podepsalo přes 1200 lidí.
Věznice se také s městem dohodla na sepsání memoranda, podle kterého se budou vězni podílet na údržbě veřejných prostranství, pomáhat ve zdravotnictví a v sociálních službách. Podobnou dohodu už věznice podepsala s Pardubickým krajem, řekl ČTK primátor Jan Nadrchal (ANO).
"S věznicí už nyní aktivně spolupracujeme nyní, odsouzení pomáhají například s údržbou zeleně v městských obvodech, sekáním trávy nebo úklidem. Naopak věznice nám zajišťovala i stěhovací práce. Jde o projekt, který se osvědčil, a chceme v této spolupráci pokračovat," řekl Nadrchal.