V pardubickém divadle zazní Jirous, Bondy i Krchovský v jednom večeru

Východočeské divadlo Pardubice věnuje komponovaný večer českému literárnímu undergroundu 70. a 80. let. Zazní ukázky z tvorby autorů, jejichž díla vznikala mimo oficiální kulturní proud normalizačního Československa. Program nabídne mimo jiné tvorbu Ivana Martina Jirouse, J. H. Krchovského či Egona Bondyho, autorů, kteří se nebáli drsného jazyka, provokace ani střetu s dobovými konvencemi, uvedlo divadlo v tiskové zprávě.
Večer připomene několik výrazných osobností českého literárního undergroundu. Pořad připravil Jiří Šlupka Svěrák, který v něm vystoupí spolu s Veronikou Malou a Ladislavem Špinarem. V jejich podání zazní ukázky z děl Ivana Martina Jirouse, známého jako Magor, J. H. Krchovského, Egona Bondyho, Svatopluka Karáska, Vratislava Brabence a Jáchyma Topola.
Jirous napsal sbírku Magorovy labutí písně během věznění v 80. letech. Verše, které si musel pamatovat, protože ve vězení nemohl běžně psát, spojují osobní zkušenost s vězněním, víru, melancholii i ironii.
Krchovský ve sbírce Bestiální něha využívá černý humor, cynismus a drsný jazyk. Jeho poezie se dotýká samoty, smrti i rozporů lidského života. Egon Bondy, básník a filozof, ve sbírce Totální realismus zachycuje všední skutečnost bez příkras a s ironií.
Karásek se vedle duchovenské činnosti proslavil jako písničkář, jehož tvorba vycházela z křesťanských motivů a kritického postoje k režimu. Saxofonista skupiny The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec spojoval hudbu s poezií a jeho tvorbu představí na komponovaném večeru sbírka Sebedudy.
Jáchym Topol patřil k mladší generaci autorů spojených s undergroundem a nezávislými kulturními časopisy. Jeho Pitomé sprosté básně se vyznačují provokativním jazykem a vzdorem vůči dobovým normám.
Večer se koná na scéně Poedium v klubu. Funguje od roku 2018. Konají se tam komorní poetické večery, které se obvykle vztahují k literárním osobnostem a různým tématům. V minulosti se autoři programu věnovali Jaroslavu Seifertovi nebo Franzi Kafkovi.