V Pardubickém kraji bude v létě hrát vážná hudba i ZZ Top

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vážná hudba i jižanský rock, hudební a divadelní festivaly či ukázky historických vojenských akcí čekají návštěvníky letních kulturních a zábavných akcí v Pardubickém kraji. Letos budou ochuzeni o Aviatickou pouť, za níž budou muset jet do Hradce Králové. Populární letecká přehlídka se bude nejméně do roku 2030 konat na tamním městském letišti, protože se do Pardubic kvůli modernizaci čáslavské základny letos přesunuly bojové letouny JAS-39 Gripen.

Nejrozsáhlejší hudebním podnikem v Pardubickém kraji je tradičně hudební festival Smetanova Litomyšl. Letos se koná od 12. června do 5. července. Hlavní program bude hostit druhé nádvoří litomyšlského zámku v zastřešeném SmetaNOVÉM sále. Další koncerty budou v Zámecké jízdárně, ve Smetanově domě, v Piaristickém chrámu a na jiných místech. Ze Smetanových oper uvede Národní divadlo Brno nové nastudování Čertovy stěny. Druhým operním titulem bude Hubička v podání orchestru studentů Janáčkovy akademie múzických umění a členů Czech Virtuosi pod vedením Jakuba Kleckera a v režii Magdaleny Švecové. Operní program dále nabídne Aidu Giuseppa Verdiho v podání pražského Národního divadla a dvě koncertní provedení díla George Gershwina Porgy a Bess s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Tradiční Opera Gala přivítá světového basbarytonistu Bryna Terfela a sopranistku Slávku Zámečníkovou. Zazní také dvě oratoria a program doplní opereta nebo muzikál. Festival v Litomyšli doprovodí i program v klášterních zahradách a série výstav výtvarných děl ve městě a okolí.

Z hudebních festivalů se lidé mohou těšit například na Jamrock v Letohradě na Orlickoústecku, kde zahrají skupiny Lucie, slovenští No Name nebo Dymytry. Dalšími festivaly budou Hrady CZ na Kunětické hoře na Pardubicku či Friends Fest na pardubickém dostihovém závodišti. V Litomyšli na Svitavsku se podruhé uskuteční letní filmový a hudební festival Litomyšl Fest.

Z mezinárodních hvězd vystoupí 6. července v pardubické enteria areně americká skupina ZZ Top. Jižanský rock hraje desítky let, po smrti baskytaristy Dustyho Hilla v roce 2021 ho na jeho přání nahradil dlouholetý kytarový technik kapely Elwood Francis.

Na přelom školního roku a letních prázdnin je naplánovaná přehlídka Loutkářská Chrudim. Od 30. června do 6. července budou moci diváci navštívit hlavní program amatérských loutkových inscenací vybraných na krajských postupových přehlídkách, Open program nezávislých a amatérských loutkových scén a doplňkový program, který tvoří koncerty, výstavy, přednášky, promítání filmů a další loutkové inscenace.

V létě nebude na pardubickém zámku chybět divadelní festival Pernštejnlove. Od 29. července do 2. srpna nabídne každý den jedno až tři představení, v doprovodném programu budou připraveny koncerty.

Od 14. do 15. srpna se bude opět konat Vojensko-historická akce Cihelna Králíky na Orlickoústecku. Kromě přistavené vojenské techniky nabídne atraktivní bojové ukázky z jara 1945.

