V Pardubickém kraji kandiduje v komunálních volbách méně lidí než v roce 2022

V letošních komunálních volbách v Pardubickém kraji bude kandidovat 11.327 lidí. Je to o 211 méně než ve volbách před čtyřmi lety. V průměru každý třetí člověk na kandidátkách je žena, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Největší podíl připadá na kandidáty ve věku mezi 35 a 59 lety, 83 kandidátům je 18 či 19 let, 71 lidem na kandidátkách je 80 let a více. Volby do zastupitelstev obcí budou 9. a 10. října.
Z jediné kandidátky budou lidé vybírat ve 149 obcích, což představuje třetinu všech obcí v Pardubickém kraji. V dalších 109 obcích budou kandidátní listiny dvě. Devět kandidátek je v Pardubicích, platí to i pro volby do městských obvodů. Ještě více kandidátních listin je v některých vesnicích, kde kandidují jednotliví lidé samostatně. Nejvíc kandidátek s jediným jménem, celkem 17, je v Kostěnicích na Pardubicku.
Z bývalých okresních měst v Pardubickém kraji budou lidé v říjnových komunálních volbách vybírat z nejvíce kandidátních listin v Chrudimi. Bylo jich zaregistrováno deset, stejně jako před čtyřmi lety. Nejmenší výběr, a to ze šesti kandidátek, budou mít voliči ve Svitavách. Ve všech městech chtějí obhájit svou funkci současní starostové a primátor.