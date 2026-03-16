V Pardubickém kraji přetrvává značná nemocnost akutními respiračními chorobami. V minulém týdnu hygienici v regionu zaznamenali 1574 případů na 100.000 obyvatel, týden předtím jich bylo 1597. Naopak stále se snižuje počet lidí trpících onemocněním podobným chřipce, uvedla na webu Krajská hygienická stanice.
Akutní respirační choroby se nejvíce vyskytují na Chrudimsku, kde bylo 1998 nemocných na 100.000 obyvatel. Ostatní tři okresy se pohybují kolem 1500 nemocných na 100.000 obyvatel. Nejčastěji infekce postihuje děti do pěti let, s věkem pacientů ubývá. "Nemocnost v Pardubickém kraji v tomto ukazateli mírně stoupla oproti setrvale sestupnému trendu stejného ukazatele v České republice," uvedli hygienici.
U onemocnění podobných chřipce zaznamenali za týden pokles o 40 procent. V regionu připadalo 15 případů na 100.000 obyvatel, v celé zemi to bylo 21 na 100.000 obyvatel.