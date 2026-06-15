V Pardubickém kraji se zvýšily příspěvky na bezplatné školní stravování dětí

Pardubický kraj vynaložil v končícím školním roce na projekt Bezplatného školního stravování přes 17 milionů korun. Meziročně je to téměř čtyřnásobná částka, před rokem to bylo 4,8 milionu korun. Počet zapojených škol i dětí se zdvojnásobil, vyplývá z údajů, které ČTK poskytlo hejtmanství. Cílem projektu je zajistit dostupné kvalitní stravování dětem a žákům z rodin, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci.
Podle krajského radního pro školství Josefa Kozla (3PK) se proti předchozímu školnímu roku zvětšil okruh možných žadatelů. "Dříve to bylo jen pro určitou věkovou skupinu, dnes je to rozšířeno od mateřských škol po nástavbové studium, takže žadatelů je logicky více," řekl ČTK Kozel.
Projekt je určen dětem a mladým od dvou do 26 let navštěvujícím školky, školy, domovy mládeže a další školská zařízení v kraji, přičemž podpora je cílena na ty ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin, které jsou ohroženy chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací. Jde například o rodiny s nízkou pracovní aktivitou, samoživitele, domácnosti zatížené dluhy či exekucemi nebo rodiny, které zasáhla vysoká inflace a růst životních nákladů.
"Naším cílem je, aby žádné dítě nebylo vyloučeno z kolektivu spolužáků jen proto, že si jeho rodina nemůže dovolit školní stravování. Proto budeme v projektu pokračovat i v příštím školním roce," uvedl Kozel.
Podle vedoucího krajského odboru školství Martina Kisse pochází většina peněz na program bezplatného stravování z evropské dotace, v menší míře na něj přispívá hejtmanství. Vedle toho v regionu funguje podpora školního stravování z nadačních fondů Women for Women nebo Drab Fondation, v nichž je vyřizování žádostí jednodušší.
Školy a školská zařízení mohou žádat o dotaci na nový školní rok 2026/2027 do 30. června. Pro následující školní rok se předpokládá částka tři miliony korun pro školy zřizované Pardubickým krajem a osm milionů korun pro školy a školská zařízení ostatních zřizovatelů.
Vývoj projektu Bezplatné školní stravování v Pardubickém kraji:
2024/2025 2025/2026 index
počet škol 69 116 1,68
počet dětí 785 1520 1,94
z toho krajské školy 19 32 1,68
dětí z krajských škol 168 320 1,9
podpora všem školám (miliony Kč) 4,827 17,4 3,6
podpora krajským školám (miliony Kč) 1,191 5,4 4,53
zdroj: krajský úřad