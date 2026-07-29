V Pardubickém kraji začíná s horkem a suchem přibývat požárů v přírodě

S rostoucími teplotami a úbytkem srážek začíná v Pardubickém kraji přibývat požárů v přírodě. Dnes odpoledne museli hasiči likvidovat v Městečku Trnávka na Svitavsku hořící polní porost, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík. K dalšímu požáru pole vyjížděli v úterý do Lubné na Svitavsku a v pondělí jeli k hořící lesní hrabance u Třebovic na Orlickoústecku.
"Když je sušší počasí, projeví se to na počtu požárů trávy a lesních a polních porostů. Negativní vliv má i vítr a sklizeň. Když je obilí suché a zadře se ložisko na kombajnu nebo se do lišty dostane kámen, může začít hořet," uvedl Žejdlík.
Uhasit požáry na poli bývá zdlouhavé, neboť často hoří rozsáhlé plochy. Škody ale po sklizni nebývají velké.