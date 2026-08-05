V Pardubickém kraji zatím není známa obec, kde by na podzim nemohly být volby

Krajský úřad v Pardubicích nemá informace o tom, že by se v některé obci v kraji nepodařilo sestavit kandidátku pro podzimní komunální volby. ČTK to dnes řekla Klára Norková z organizačního a právního odboru. Pověřené úřady měst však nemají povinnost na krajský úřad tyto informace hlásit.
Termín podání kandidátních listin skončil v úterý 4. srpna. Rozhodnutí o registraci či odmítnutí kandidátních listin a o případném škrtnutí kandidáta na listině učiní pověřené úřady měst do 22. srpna.
Před čtyřmi lety nebyla v řádném termínu žádná kandidátka podána ve Všeradově na Chrudimsku. Situace zřejmě vznikla nedorozuměním. Do zvolení nových zastupitelů obecní úřad řídil jako správce ministerský úředník, který nedělal závažnější rozhodnutí. Dodatečné volby se ve Všeradově konaly 7. ledna 2023, kandidovala v nich dvě sdružení, která se podělila o sedm mandátů.