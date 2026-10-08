V parku Javorka v České Třebové vznikne květnatá louka a nové cesty

Česká Třebová na Orlickoústecku začala s postupnou obnovou parku Javorka. První změny už jsou patrné. Například na rozhraní vyhlídkové a okrajové části parku vzniká celoroční květnatá louka s jarními cibulovinami, uvedlo město v tiskové zprávě.
Radnice má nový manuál, který stanovuje, jak se o park založený na konci 19. století starat. Město už začalo s úpravou zeleně ve vyhlídkové části v okolí potůčku a pomníku Jana Amose Komenského. K tomu připravuje zvýšení přítoku vody z pramene Vrbovka do rybníka Javorka. Příští rok zadá vypracování dokumentace, která bude podkladem pro centrální část parku.
Park v anglickém stylu založil Okrašlovací spolek v roce 1885 kolem pramene Javorky. Na třech hektarech je komponovaný jako volná příroda. Manuál upozorňuje na špatný stav některých cest, vybavení i zeleně. Zámkovou dlažbu místy nadzvedávají kořeny stromů, některé lavičky, koše a lampy dosluhují a dřevěné hřiště u amfiteátru je na konci životnosti. Problémy jsou také u zeleně. Některé stromy chřadnou, porosty jsou místy příliš husté a část keřů dožívá. Trávníky jsou na mnoha místech poškozené nebo zaplevelené.
Javorka má několik historických a uměleckých prvků. Patří mezi ně Bosenský pavilon z roku 1904, hudební pavilon Antonína Bennewitze, socha Šárky chráněná jako kulturní památka nebo pomník Mistra Jana Husa. Park doplňují také díla současných umělců, drobné stavby a plastiky. Stav historických a uměleckých prvků v parku je různý, některé jsou zachovalé, jiné vyžadují obnovu.
Park Javorka čeká postupná obnova sítě cest. Hlavní cesty by měly mít kamenný nebo kvalitní betonový povrch, vedlejší trasy budou dlážděné žulovými kostkami. Některé vyšlapané pěšiny se mají změnit na oficiální zpevněné cesty. Naopak nevyužívané a zarůstající cesty mají z parku zmizet.
Výraznou změnou má projít také mobiliář a zeleň. Lavičky, odpadkové koše a další prvky mají mít jednotný vzhled, postupně se mají obnovovat také dětská hřiště. U stromů a keřů se počítá s odborným ošetřením, odstraněním neperspektivních a náletových dřevin a postupným dosazováním nových stromů a keřů. V okrajových částech parku mají vzniknout také květnaté louky.
Obnova je rozdělena do etap. Jako první mají přijít na řadu bezpečnostní zásahy u stromů, úprava centrální části a parkových cest a výměna mobiliáře. Ve druhé etapě mají následovat úpravy ostatních částí parku. Průběžně má město pečovat o zeleň a vybavení. "Cílem je, aby se park stal nejen funkčním a uceleným prostorem, ale také atraktivním a vyhledávaným místem klidu a odpočinku v širším kontextu města," uvedlo město.