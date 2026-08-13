V pátek začíná na tábořišti u Ústí nad Orlicí festival Janouškovo Ústí

V pátek začíná na vodáckém tábořišti Cakle ve Starých Oldřichovicích u Ústí nad Orlicí dvoudenní festival folk a country hudby Janouškovo Ústí alias Muzikanti v Cakli. Letošní ročník je již 41. v pořadí, čímž se řadí mezi nejstarší festivaly tohoto žánru v Česku. Pořádá jej písničkář Slávek Janoušek, který z Ústí pochází a věnoval mu i píseň Imaginární hospoda.
"Dramaturgicky je důraz kladen jako vždy na písničkáře, většinou autory střední generace. Ale budou tu i bardi. Letos tu opět uvítáme účastníka celostátního kola Porty 2026 v Řevnicích, uvedl Janoušek.
Páteční program zahájí skupina Poslední šance, kterou vede Miroslav Ošanec. Zkušený hudebník ji sestavil s přáteli, hrají autorské písně, ale také hity skupin Crosby, Stills, Nash & Young, Peter, Paul & Mary a dalších. Pokračovat bude několik dalších uskupení, večer zakončí kapela Wono Sito Sedne.
Sobotu zahájí nejdříve odpolední program pro děti. Vystoupí hudební Divadlo Ivana Urbánka, Janoušek s kapelou zahrají dětské písně, Marek Vojtěch a Divadlo harmonika sehraje loutkovou pohádku O hodném Jankovi a líném Vaškovi. Připraveny budou také hry a soutěže.
Hudební program zahájí v 17:00 brněnská folková kapela Přístav. Ze známých jmen se diváci mohou těšit kromě Janouška s kapelou také na Zdenku a Jiřího Tichotovy z legendárního Spirituál kvintetu, který ukončil svou dlouholetou činnost před asi třemi lety. Večer završí Spirituál kvartet, skupina volně navazující na Spirituál kvintet, vede ji Jirka Holoubek. Kompletní program je uveden na webu festivalu.
Za píseň Imaginární hospoda a za dlouhodobé pořádání přehlídky dostal Janoušek Cenu starosty města Ústí nad Orlicí. "Moje píseň, která vznikla v roce 1985, kdy se konal první ročník, se stala jakousi hymnou festivalu. Vždycky jí program otvíráme. Bude tomu tak i letos. Píseň byla k mé radosti loni umístěna i do poeziomatu v nově otevřeném parku u Roškotova divadla," uvedl Janoušek. Písničkář žije v Nížkovicích u Slavkova u Brna na Vyškovsku.