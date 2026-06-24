V pátek začíná u Letohradu 18. ročník hudebního festivalu JamRock

V pátek začíná v přírodním areálu u Letohradu 18. ročník hudebního festivalu JamRock. Na návštěvníky bude čekat 23 hodin hudby a více než 15 bodů programu. Na dvou scénách bude pokračovat i v sobotu 27. června.
Festival zahájí uskupení RCZ Rammstein Tribute Show, česká kapela hrající písně německých Rammstein a napodobující jejich světovou show. Pořadatelé pozvali také například skupiny Walda Gang, Krucipüsk, Harlej, slovenští No Name, první den uzavře kapela Lucie.
V sobotu jsou na programu mimo jiné kapely Kameron, Libor Pavlata a hosté nebo česko-americký rockový projekt The Insiders., Návštěvníci se dočkají i dvou vystoupení umělců, kteří zažili období své největší slávy v 70. a 80. letech minulého století, Petry Janů a skupiny Turbo. Závěr festivalu obstará vystoupení kapely Dymytry.
Letošní novinkou je Grassarena, scéna vzniklá z balíků slámy, které tvoří její stěny. Vystoupí na ní skupiny Vyhoukaná sowa, Pelarodes a Kohout plaší smrt, připraven bude i další program. Kompletní informace jsou uvedeny na webu festivalu.