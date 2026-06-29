V pátek začne v Žamberku na Orlickoústecku hudební festival Orlická brána

V pátek začne v Žamberku hudební festival Orlická brána. Na dvou pódiích vystoupí ve dvou dnech 16 skupin, mimo jiné kapela Arakain. Program ale obsahuje i divadelní představení nebo slam poetry. Pořadatelem festivalu je Městský kulturní podnik Fidiko.
Festival zahájí v pátek v podvečer punková kapela Způdy. Hlavní hvězda, metalová skupina Arakain, nastoupí na pódium ve 22:00. Večer završí kapela Anteater s Andreou Kohoutovou, která kromě zpěvu hraje na basovou kytaru.
Sobotní dopoledne vyhradili pořadatelé divadelním představením. Pro děti zahrají divadla Týbrďo a Buchty a loutky, vystoupí také děti z místního střediska volného času Animo. Odpoledne začne hudební program, zahraje například Fast Food Orchestra nebo Skyline hrající elektronickou hudbu. Návštěvníci se mohou těšit také na divadelní komedii Bůh masakru s Annou Polívkovou v hlavní roli nebo pořad slam poetry, v němž vystoupí Nikola Týčová, která si říká Tyč, a mnohonásobný finalista mistrovství ČR ve slamu Jura Juráň. Podrobný program je na webu festivalu.
Část hudebních skupin letos vzešla ze soutěže, hlasovala o nich odborná porota i diváci. Svou účast si touto cestou vydobyly kapely Zasella, Stoner Toad, Random Choices, Slepí křováci a Anteater.
Festival se koná na kraji města v areálu u Tyršovy rozhledny, děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. V areálu není stanové městečko ani parkoviště pro veřejnost, lidé musejí nechat auta ve městě a dojít na místo pěšky.